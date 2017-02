200e aanmelding beroepsbeoefenaar voor Heerenveen Joure On Stage

Met de aanmelding van Crossmedia Communicatiegroep (CMCG) uit Heerenveen staat de teller voorlopig op 200 aanmeldingen voor het Beroepenfeest. Duizend vmbo-leerlingen uit Heerenveen, Joure, Wolvega en Lemmer komen 2 maart 2017 naar Fryslân Fean Plaza in het Abe Lenstrastadion voor het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage.

Op het Beroepenfeest kunnen de leerlingen in gesprek gaan met bijvoorbeeld de specialisten van CMCG, zoals een web- en app developer, een online marketing expert, grafisch vormgever en een videospecialist. Tussen de andere aanmelders zitten allerlei uiteenlopende beroepen, van automonteur tot advocaat is de slogan van On Stage en beide zullen aanwezig zijn. Maar ook een wethouder, schoonheidsspecialiste en een hovenier dragen hun steentje bij voor het inspireren en informeren van de vmbo-jongeren voor hun beroep.