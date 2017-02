Heerenveense genomineerd als ‘uitdager’ VPRO Tegenlicht

HEERENVEEN: De Heerenveense duurzaamheidsadviseur Hilda Feenstra is genomineerd als ‘uitdager’ voor het VPRO-programma Tegenlicht. Uitdagers zijn volgens het programma “inspirerende mensen die buiten de gebaande paden verandering organiseren”. Hilda Feenstra is genomineerd vanwege haar onlangs verschenen boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’.

Duurzaam zijn moet je durven geeft de lezer de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief om thuis, in de samenleving en op het werk stappen te zetten op weg naar een betere toekomst. Want ieder mens heeft het in zich om een verschil te maken. En als we onze krachten bundelen, zijn we samen sterker dan welke macht of kracht ook. Het boek is op een toegankelijke manier geschreven, met veel voorbeelden. Het geeft geen pasklare antwoorden maar leert de lezer om de juiste vragen te stellen. Het vult het gat op tussen de vakliteratuur over duurzaamheid die vaak moeilijk geschreven is en de boeken voor het grotere publiek waarin het onderwerp zo wordt versimpeld dat je zou denken dat alles wel goed komt als we allemaal eens wat korter douchen en een warme trui aantrekken.

De vijf populairste en meest bijzondere genomineerden van de VPRO-verkiezing krijgen de mogelijkheid hun ideeën aan groot publiek te presenteren tijdens de landelijke Tegenlicht Meet Up op verkiezingsavond, woensdag 15 maart. Wie wil dat de Heerenveense daar een podium krijgt, kan op haar stemmen op http://uitdagers.op.vpro.nl Stemmen kan tot 1 maart.