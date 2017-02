Morten Thorsby verlengt contract bij sc Heerenveen

HEERENVEEN: Morten Thorsby blijft langer bij sc Heerenveen. De middenvelder heeft een nieuw contract getekend dat hem tot de zomer van 2019 aan de Friese club verbindt.

Morten is blij met de verlenging. ”Het was een optie in het contract en hier heb ik met Gerry Hamstra en Jurgen Streppel over gesproken. Dit was positief en heeft erin geresulteerd dat ik hier voor twee jaar heb bijgetekend. Het is heel mooi. Ik heb hier een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ik voel dat ik hier meer kan leren en ik kijk dan ook positief vooruit. Nu ben ik twintig, dat is nog jong. Ik moet mezelf verder ontwikkelen en ik denk dat dit de perfecte plek is om dat te doen.’’

Technisch manager Gerry Hamstra: ”We zijn blij dat Morten zijn contract met twee jaar heeft verlengd. Morten is een goede speler die perfect bij de waarden van sc Heerenveen past. Hardwerkend, nuchter en altijd beter willen worden.”

De 20-jarige Morten Thorsby kwam in de zomer van 2014 over van Stabaek IF naar sc Heerenveen. Thorsby kwam dit seizoen al 12 keer in actie in de Eredivisie.