Tjaarda Oranjewoud officieel ‘Buitenverblijf’ Red Hat Society

HEERENVEEN :Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft samen met de Tjitte de Wolff, directeur van Tjaarda, extra cachet gegeven aan de verplaatsing van het logobord van de Heerenveense Red Hat Society (RHS).

De Famkes van RHS Het Friesche Haagje hebben ervoor gekozen om Tjaarda te benoemen tot hun ‘Buitenverblijf’. Eerder resideerden de dames maandelijks in Paul Kruger, waar ook hun fraaie logobord heeft gehangen, maar dat is verleden tijd.

Het voornoemde bord is dinsdagavond 31 januari, onder toeziend oog van een grote groep roodgehoede en paarsgeklede dames, onthuld aan de voorgevel van Tjaarda door burgemeester Tjeerd van der Zwan samen met de directeur van Tjaarda, de heer Tjitte de Wolff.

In zijn speech memoreerde Van der Zwan de eerdere officiële gelegenheden waartoe hij door de Famkes is uitgenodigd. Zoals de Landelijke RHS Golfdag vorig jaar en de Landelijke Conventie in april 2012. Tijdens deze laatstgenoemde dag is Heerenveen door meer dan 400 roodpaarse dames overspoeld, die in optocht van het NS Station naar het Abe Lenstra Stadion zijn gehuppeld. Die dag kreeg veel aandacht van de media.

Na de onthulling van het logobord, hebben de dames zich naar de fraaie lounge begeven, waar ook de heren gedeeltelijk van de RHS fun and friendship hebben genoten.