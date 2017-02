Wegens grote belangstelling versneld opnieuw kavels in de verkoop

HEERENVEEN: Eind vorig jaar bracht Heerenveen 18 vrije sector kavels in de verkoop. De belangstelling voor de kavels in de wijk Skoatterwâld was groot, waardoor alle kavels in een keer verkocht werden. De gemeente brengt hierdoor, eerder dan gepland, nieuwe kavels in de verkoop om aan alle vraag te kunnen voldoen.

Versnelde uitgave

Wethouder Jelle Zoetendal: “We merken dat er veel belangstelling is voor een kavel in Skoatterwâld. Van de vorige verkoopronde staan nog steeds zo’n 20 mensen op de reservelijst. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de bijzondere opzet van de wijk, en de vrijheid die er is bij de bouw van een huis en de grootte van sommige kavels. Om aan de belangstelling tegemoet te komen, brengen we versneld opnieuw 16 kavels in dezelfde wijk in de verkoop.”

De gegadigden op de reservelijst worden uiteraard op de hoogte gesteld van de nieuwe uitgifte. Als ze nog belangstelling hebben, bieden de nieuwe kavels een nieuwe kans. Zijn er meerdere belangstellenden, dan volgt er weer een loting. De kavels worden begin februari in de verkoop gebracht en een maand later toegewezen.

Veel vrijheid

Omdat in dit deel van de wijk veel vrijheid is bij de bouw van een huis, is de belangstelling groot. Eerdere kopers hebben ook aangegeven het prettig te vinden dat ze de breedte van hun kavel kunnen afstemmen op de plannen voor hun nieuwe huis. Er is daarom besloten om dit ook mogelijk te maken bij een meerderheid van de 16 nieuwe kavels.

Aanpassing werkwijze reservelijst

Als er door de loting geen geschikte kavel meer is, kan een potentiële koper er voor kiezen op de reservelijst te komen. Het college heeft besloten dat voortaan de eerste die op de reservelijst komt automatisch bovenaan komt te staan. Deze manier sluit beter aan bij de wens van de geïnteresseerden.

Meer informatie?

Meer informatie over de bouwkavels, de procedure en prijzen is te vinden op de website: www.heerenveen.nl/bouwkavels. De inschrijving van de kavels loopt van 27 februari t/m 3 maart.