Lezing, film en expositie over de Opsterlandse kunstenaar Jan Loman

Op zaterdagmiddag 25 februari begint in Zalencentrum De Buorskip in Beetsterzwaag om 13:30 uur een kunstmiddag met Lezing, film en expositie over leven en werk van de Opsterlandse kunstenaar Jan Loman (1918-2006), die van 1965 tot zijn overlijden in 2006 in Beetsterzwaag gewoond en gewerkt heeft. Hij is o.a. bekend van zijn ontwerp van het Waddenzee-logo. Kunstbeschouwer Gerhild van Rooij houdt de lezing met beeld-projecties, de film ”Stiller om de Noord” van Buddy Hermans en Jan Loman wordt op een groot scherm vertoond, en zo’n 20 kunstwerken worden tentoongesteld, waarvan een aantal te koop is.

De lezing en film duren samen ongeveer tot 16 uur met pauze. Deze kunstmiddag wordt georganiseerd door Cultbee (St. Cultuur Beetsterzwaag). Met dank aan vrijwilligers, donateurs, subsidiegevers en fondsen, Meer informatie vindt u op de website: www.cultbee.nl

Het meest bekende werk van Jan Loman is het logo voor de actiegroep “Wees wijs met de Waddenzee” in 1965 dat nu na 50 jaar nog steeds actueel is en als logo van de Waddenvereniging wordt gebruikt. Daarom vragen we de bezoekers, inwoners van Opsterland en regio, om op deze middag hun eigen Jan Loman-werk en hun oude vlaggen en truien met het Waddenlogo mee te nemen. Deze werken kunnen in de expositie worden opgesteld en gefotografeerd.

Kunstbeschouwer Gerhild van Rooij is zelfstandig multidisciplinair kunstenaar en auteur, en heeft o.a. als kunstpublicist een reeks van 7 kunstrubrieken heeft gepubliceerd over Jan Loman in de Pluskrant.

Zaal open: 13:30 uur. € 5,- Organisatie: Cultbee. Voorverkoop bij Peter Leon, Hoofdstr 104. In Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Parkeren: gratis parkeren achter de Buorskip, Vlaslaan

Kaart-voorverkoop – genummerde kaarten: kaartnummer = stoelnummer!

Bij: Peter Leon, Hoofdstraat 104, 9244 CR Beetsterzwaag ;

of per email: cultuur@cultbee.nl of telefoon: 06-4022 5196