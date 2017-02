Wanneer komt grutto Amalia aan in Nederland?

HEERENVEEN: Grutto Amalia vliegt in een paar maanden van Afrika naar Nederland. Iedereen die denkt te weten wanneer ze aankomt in Friesland, kan een voorspelling maken op www.waarisamalia.nu. De beste voorspeller wint een reis. Amalia bepaalt de bestemming. Wie vandaag voorspelt, maakt kans op een reis naar Zuid-Spanje. Daar is ze nu.

De precieze dag en tijd voorspellen is zo makkelijk nog niet, zeggen de wetenschappers die haar en haar honderden reisgenoten al een tijd volgen. Het weer is van invloed, net als voedsel onderweg. Amalia kan besluiten ergens langer of korter te blijven dan voorgaande jaren. Naar verwachting landt ze in februari of maart op haar vaste plek in Nederland; een weiland nabij Britswerd, Friesland.

Meedoen aan de actie is gratis. Na het voorspellen wordt gevraagd om bij te dragen aan een grutto-voorleesboek dat in meerdere talen zal verschijnen.

De actie wordt georganiseerd door King of the Meadows en Vogelbescherming Nederland. Doel is aandacht vragen voor het leefgebied van de grutto in Nederland en daarbuiten, aangezien er steeds minder plekken zijn waar Amalia en haar soortgenoten kunnen eten, rusten en broeden. Meer informatie op www.kingofthemeadows.eu en www.redderijkeweide.nl.