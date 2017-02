Welzijnsorganisatie Caleidoscoop en Stenden Hogeschool starten een gezamenlijk leerbedrijf in Heerenveen. Vanuit jongerencentrum Casa leren professionals, studenten en inwoners door, van en met elkaar

Vanaf woensdag 8 februari starten vijf studenten van Stenden Hogeschool aan een leerbedrijf in jongerencentrum Casa in Heerenveen. Casa maakt deel uit van het jongerenwerk binnen welzijnsorganisatie Caleidoscoop en zet in op talentontwikkeling van jongeren in de gemeente Heerenveen. De samenwerking tussen Caleidoscoop en Stenden Hogeschool versterkt deze ontwikkeling, door een omgeving te creëren waarbij professionals, studenten en inwoners door, van en met elkaar leren.

Onder het motto ‘Samen leven is samen leren en doen’ verruilen deze studenten het klaslokaal voor een leerwerkplek in de praktijk. De wijze van leren sluit aan bij het opdoen van kennis en vaardigheden, die als de studenten later werk zoeken ook daadwerkelijk van hen worden gevraagd. Niet alleen de leerlingen verplaatsen zich van de school naar de samenleving, ook de docent is beschikbaar en aanwezig. Door allemaal bij te dragen aan het opdoen van leerervaringen ziet Caleidoscoop in deze samenwerking duidelijk de win-win situatie waar de organisatie steeds naar streeft.

De samenwerking tussen Stenden Hogeschool en Caleidoscoop is een pilot. Op basis van ervaringen is er komende zomer een evaluatie met alle deelnemers van dit experiment, om te kijken wat het beide organisaties heeft opgeleverd. Het is de intentie van Caleidoscoop om toe te werken naar een stevig leerbedrijf, wat mogelijk ook op andere locaties binnen de gemeente Heerenveen wordt aangeboden. Deze werkwijze draagt bij aan de visie van Caleidoscoop: ‘het verbinden van kennis en mensen, daar wordt de samenleving beter van’.