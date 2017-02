Wereldkampioen en internationale sporters in Jubbega tijdens het IFKF

Zaterdag 11 februari wordt MFA De Kompenije in Jubbega een echt Freerunparadijs. Eijer Producties bouwt namelijk in de sporthal een echt urban Freerunparcour, met onder andere steigers en auto’s.

Er komen 300 freerunners naar Jubbega. De jongste deelnemer is 6 jaar en de oudste in de 50. De deelnemers komen niet alleen uit Friesland, want het is namelijk het Iepen Frysk Kampioenskip Freerunning. Ze komen onder andere uit Utrecht, Brabant en Zuid Holland. Vooral een afdeling van Jump uit Den Haag is massaal aanwezig met hun talententeam.

Het bijzondere aan het IFKF in Jubbega is dat een evenement van dit niveau maar in drie andere plaatsen in Nederland wordt georganiseerd. Dit zijn namelijk Den Haag, Eindhoven en Amsterdam. Jubbega mag zich dus aansluiten in een heel bijzonder rijtje.

Bij het IFKF zijn twee onderdelen. Er is een jam voor alle Freerunners. Tijds een jam kunnen de freerunners vrij trainen. Daarnaast is er een wedstrijd, die opgedeeld is in 2 categorieën: Speed en Flow. De categorieën zijn opgedeeld in diverse leeftijdsgroepen. ’s Ochtends om 11.30 uur zullen de 6 jarigen de aftrap doen van de wedstrijd. De oudere jongens en meisjes

komen later in actie, namelijk om 17.00 uur. Voor al bij deze leeftijdscategorie is het zeer de moeite waard om te kijken. Krystian Kowalewski komt speciaal uit Polen om mee te doen met de wedstrijd, hij heeft al vele prijzen op zijn naam staan. Maar ook de Urker Justen Scheffer heeft afgelopen keer het publiek doen verbazen. De organisatie rekent erop dat hij dat ook dit jaar weer gaat doen.

Een wedstrijd kan niet zonder jury en voor deze editie wordt dan ook weer een gevarieerd blik met juryleden opengetrokken.

Het eerste jurylid is Onur Eren. Onur is 26 jaar en in 2006 begonnen met freerunning. Allround trainen en movement combineren houdt hij het meeste van. Drilt altijd zijn basics. Hij heeft o.a. Friends Crw opgezet en ze zijn nog steeds beste vrienden van elkaar. Met deze crew doet hij al jaren trainingen, shows- en lessen geven. Daarnaast is hij public space architect en heeft zojuist zijn 5de freerun park gebouwd in Nederland. Nog 95 te gaan! Unieke talent: Heeft altijd zijn hoed op.

Het tweede jurylid is Martijn Riemersma. Een freerunner van het eerste uur, waarbij de nadruk ligt op het vloeiend en zo soepel mogelijk passeren van obstakels, gecombineerd met een vleugje creativiteit . Martijn Riemersma is één van de oprichters van de FreerunAcademy en een gepassioneerd freerunner. Hij zal voornamelijk letten op flow,uitvoering en de manier waarop de deelnemers van de wedstrijd de verschillende obstakels met elkaar linken.

Het derde jurylid is Gaetano Carretto. Een vrij technische freerunner/traceur die streeft naar het perfect uitvoeren van bewegingen. Gaetano is de oprichter van het nationale freerun evenement ‘Gravity’ en één van de oprichters van Back2Basics Parkour. Hij vindt een beweging pas echt mooi als het geruisloos en vloeiend gebeurt. Het gaat er bij hem niet om hoe groot de sprong is, maar hoe de sprong wordt uitgevoerd.

En het laatste jurylid is Bart van der Linden. Op dit moment regerend wereldkampioen. Bart van der Linden is 10 jaar geleden begonnen met Freerunning, inmiddels heeft Bart de hele wereld rond gereisd voor competities, events en video expedities. Tegenwoordig rent Bart onder de vlag van Tempest Freerunning uit Los Angeles. Hij bekroonde zijn carrière dit jaar met het behalen van de eerste plaats op het wereldkampioenschap in Santorini, Griekenland. Bart staat bekend om het zich eigen maken van veel verschillende stijlen waardoor zijn movement uniek blijft om naar te kijken.

Naast deze geweldige juryleden zal het IFKF gehost worden door Kevin Alsemgeest. Naast hoofdcoach en atleet bij JUMP freerun, is hij bekend van de TV programma’s ‘Wedden dat ik het kan’ en ‘The Freestyle Games’. Bij de eerste editie van het IFKF won hij de categorie ‘Speed’ en vorig jaar werd hij 2e in de categorie ‘Flow’. Deze keer neemt hij de presentatie op zich en zal hij zorgen voor een onvergetelijke editie.

Naast de jam en de wedstrijd is er ook nog de mogelijkheid om Freerunning kleding te kopen. Er zullen drie kledingverkopers aanwezig zijn. Jump uit den Haag, Back2Basic uit Amsterdam en Krapstore helemaal uit Italië.

Het is natuurlijk mogelijk om het IFKF te bezoeken. De entree is maar 2 euro. Meer informatie is te vinden op www.ifkf.nl