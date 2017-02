Opening van nieuwe trouw -en verlovingsringen specialist in Heerenveen

HEERENVEEN: Op weg naar de juwelier? Maar je wil vooral niet standaard? Dan kan je vanaf eind januari je eigen trouw -of verlovingsringen ontwerpen en laten maken bij vanNienke sieraden, goudsmederij en sieraadontwerper in het centrum van Heerenveen.

De geboren en getogen Heerenveense is niet nieuw in de business; De onderneemster runt sinds 8 jaar succesvol een goudsmederij en sieradenatelier in de binnenstad van Gouda en was al enige tijd op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden die ze nu gevonden heeft in haar geboorteplaats. In het volledig gerenoveerde pand worden de sieraden volgens het ambacht allemaal hand -en op maat gemaakt. Het atelier bevindt zich in de winkel, waardoor u letterlijk kunt zien hoe de sieraden gesmeed worden. Rood, wit, of geel goud, van parel tot diamant, het is allemaal mogelijk.

Crowdfunding

De uitbreiding naar een tweede vestiging is mede tot stand gekomen dankzij een succesvolle crowdfundactie die binnen een week het minimaal benodigde bedrag ruimschoots behaalde. “De fondsen komen voornamelijk uit ons bestaande netwerk welke we heel bewust benaderd hebben om zo te kunnen bepalen of er voldoende vertrouwen zou worden uitgesproken in onze plannen. Financiële risico’s hebben we zodoende ruim kunnen spreiden over netwerk, leverancierskrediet en eigen middelen. Een uitstekende basis voor deze nieuwe stap.” aldus het ondernemerspaar. “De klanten hebben waardecheques gekocht die ze tot een dubbele waarde kunnen besteden vanaf een jaar na aankoop. Voor het eerste jaar beschikken ze bovendien over een vip-klantenpas die korting geeft op alle aankopen, reparaties en opdrachten. Op die manier hebben we een win-win situatie gecreëerd.”

Nienke

Op het Grafisch Lyceum in Zwolle heeft Nienke haar passie voor vorm en tekst ontwikkeld. “Een heel mooi vak, maar ik miste het echte ‘handwerk’.” Op de kunstacademie in Breda heeft zij zich verder ontwikkeld op het ruimtelijk vlak, in de richtingen Interieur Architectuur en Meubelontwerp. “In deze omgeving ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in architectuur en bouwkunst. Dit vak voelde voor mij groots en ontastbaar…ik houd het graag klein!”

Op haar 25e ging Nienke naar de vakschool in Schoonhoven om goudsmid te worden. Hier kwamen alle wegen samen en kan zij al haar creativiteit kwijt. Haar grafische en architectonische achtergrond zijn de basis voor het ontwerpen van de sieraden.

Opdrachten & Reparaties

Naast het ontwerpen van eigen collecties onder de merknaam vanNienke® werkt Nienke in opdracht om een persoonlijk sieraad te ontwerpen. “Hierbij ben ik altijd op zoek naar de juiste vorm en het gevoel.” Het is mogelijk om van uw ‘oude’ sieraad weer iets nieuws te laten maken, of om een sieraad te laten repareren. Wilt u een geheel nieuw ontwerp? Denk dan eens aan de mogelijkheid om uw sieraad te laten ontwerpen van ‘eerlijk’ goud. Nienke is sinds 2015 geregistreerd fairtrade goudsmid.

Fairtrade staat voor sociale en duurzame ontwikkeling en helpt mijnwerkers een betere onderhandelingspositie te verwerven in de handelsketen en zo een beter bestaan te hebben. Om hier aan bij te dragen maken wij als geregistreerd fairtrade goudsmid ook sieraden van fairtrade goud. Met uw aankoop draagt u bij aan een duurzame toekomst voor goudmijnwerkers in ontwikkelingslanden. Zo makkelijk kan goed doen zijn.

Relatiegeschenken

Kwaliteit, originaliteit, creatief, veelzijdig, enthousiasme en briljant vormen de basis voor een uniek relatiegeschenk en onderscheiden u in uw betrokkenheid met uw relaties. Uw bedrijfslogo in edelmetaal of gedetailleerd miniatuur, handgemaakt volgens het ambacht van de goudsmid onderstreept deze betrokkenheid in zilver, of goud en geeft een extra waarde aan uw relatiebeheer. Bij vanNienke kunt u vertrouwen op een ruime ervaring in het ontwerpen van deze sieraden. Van 1 tot 1000 stuks, handmatig afgewerkt en geleverd in luxe verpakking.

De Friese trouwroute Vip afspraak.

In navolging op de Goudse trouwroute die Nienke’s echtgenoot Michel heeft ontwikkeld, wil het ondernemerspaar ook een soortgelijke route gaan starten in Heerenveen. Bedrijven in Heerenveen die bijdragen aan een huwelijksdag en elkaar refereren bij de klant, verenigd in een route en ieder met zijn eigen aanbieding / specialiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hairstyler, bruidsuikers, bruidsboeket, beautysalon, bruidsjurk enzovoort. Op die manier versterk je elkaars positie en creëer je een mooie wisselwerking tussen klanten en ondernemers. In Gouda is het in korte tijd een succes gebleken met zelfs een aantal goed bezochte en eigen opgezette trouwbeursen.” aldus Michel, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de marketing, netwerk, pr en alle administratieve zaken.

Gaan jullie (bijna) trouwen? Schrijf je dan nu in voor een VIP afspraak. “In mijn atelier zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van trouw -en verlovingsringen. Speciaal voor bruidsparen in spé organiseren we VIP dagen waar stellen in alle rust hun wensen kunnen bespreken en voorbeelden kunnen bekijken.” In zo’n anderhalf uur tijd laat je je inspireren door bestaande ontwerpen en laat je je voorlichten over de vele mogelijkheden met goud en diamant. Koffie en wat lekkers staan klaar en mocht je direct al kunnen beslissen, dan toast je daar op met bubbels!

Trouwringen in de ‘vip’ vanNienke betekent bovendien: 25% korting op de aanschaf van nieuwe diamant die je in je ontwerp wilt laten zetten.

