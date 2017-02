450 bezoekers kwamen naar Open dag Accolade Heerenveen

HEERENVEEN: Zaterdag 4 februari zetten wij de deuren van ons vernieuwde en energiezuinige kantoorpand in Heerenveen open. We verwelkomden, samen met onze verbouwingspartners Van Wijnen, Technion, Pranger en Rosier en Studio Oak, ruim 450 bezoekers. Een zeer geslaagde middag.

De schoolzoemer klonk weer als vanouds

Om 13.15 uur klonk de oude schoolzoemer op het plein voor het kantoorpand. Dit was de officiele handeling waarbij de directie van Accolade samen met oud-docent Jaap Ydema het vernieuwde kantoor openden. Het kantoor van Accolade is gevestigd in een monumentaal schoolgebouw uit 1958. Zo was het een Rijkskweekschool. We kwamen in contact met oud-leraren van deze kweekschool. En een groep van tien oud-docenten greep de open dag aan voor een reünie.



Bewust werken

De bezoekers van de open dag verwonderden zich over de vernieuwende kijk op het gebruik van een historisch monumentaal gebouw als werkplek. Het schoolgebouw uit 1958 richtten we in voor ‘bewust werken’. We hebben diverse en eigentijdse werkplekken, waar medewerkers effectief en bewust werken. Dit is een vorm van flexibel werken waarbij medewerkers steeds bewust kiezen waar en wanneer zij van meest toegevoegde waarde zijn.

Duurzaam

Met lokale, hergebruikte materialen en duurzame oplossingen maakten we een plek waar het prettig werken is. Waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Waar zo weinig mogelijk wordt verspild en het energieverbruik laag is. De investeringen verdienen we binnen vijftien jaar terug. Zo gebruikten we sloophout van woningen uit Joure. Hier maakten we stoelen en tafels van voor onze kantine. Ook maakten we een wand van gebruikte deuren.

Bekijk alle duurzame facetten van het gebouw/kantoor op de plattegrond.



De Kas

Ook het moderne pand aan de Van Kleffenslaan ging mee in de verbouwing. We noemen dit De Kas. Hier zijn lokale ondernemers gevestigd in gebruikte zeecontainers. Ook zij presenteerden zich tijdens deze open dag. Benieuwd naar de ondernemers in De Kas? Bekijk het overzicht