Heren Delta Impuls 1 vallen tegen in Klazienaveen

De tweede competitieronde bracht het eerste team van tafeltennisvereniging Delta Impuls Heerenveen naar het verre ‘Drentsche’ land. Arnoud Hofman, Sander Derkx en Wadse Temme vertrokken al vroeg op de avond naar de thuisbasis van het gepromoveerde De Treffers ’70. Daar troffen zij Paul Sterken, Jeroen Vos en Rudi Franke.

Vooraf werd, op weg naar handhaving, ingezet op een goede overwinning. Toen Arnoud in zijn eerste wedstrijd verrassend verslagen werd door Vos (zonder ook maar een game te winnen) leek dit doel toch iets bijgesteld te moeten worden. Arnoud herstelde zich vervolgens wel knap met een zege op Sterken en Franke. Wadse kwam met drie nederlagen niet in zijn spel. Op karakter maakte hij het alle tegenstanders wel erg moeilijk. Jammer genoeg liet hij enkele matchpoints onbenut. Sander won nipt van Franke en maakte gehakt van Vos. Bijna klopte hij ook Sterken, maar na een 2-0 voorsprong in games had Sander zijn kruit verschoten.

Al een tijdje zijn de Heerenveners op zoek naar de juiste ‘dubbelspel-opstelling’. Dit keer werd er gekozen voor het duo Wadse/Sander. Zij konden echter geen vuist maken tegen Sterken en Franke. Volgende week zoekt Delta Impuls 1 verder in Assen; naar vorm en hopelijk meer punten.