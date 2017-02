UNIS Flyers walst zonder mededogen over Leuven heen

HEERENVEEN Met de grootste zege van dit seizoen stelde UNIS Flyers definitief de eerste plaats en volledig thuisvoordeel in de nog komende play off-reeksen. Leuven was kanonnenvoer: 16-2 (5-0, 7-2, 4-0).

Coach Mike Nason bekende grif dat voor hem de partij tegen Leuven ook wel na dik 27 minuten had mogen stoppen. ,,Uit respect voor de tegenstanders’’, gaf hij als uiterst sportieve reden. Op dat moment scoorde Pipo Limnell Finocchiaro namens UNIS Flyers 10-0.

Dat was voor Nason wel genoeg. ,,Het is niet leuk voor een team om zo’n vernederende score tegen te krijgen. Op zo’n moment ben ik wel klaar met de wedstrijd.’’ Maar aan de andere kant is er ook de coach Mike Nason. ,,Het is mijn taak om het team een dergelijk duel zo scherp mogelijk te laten uitspelen. Dat staat dan weer in contrast met dat andere gevoel. Dus het is heel dubbel.’’

Nason zag in het treffen met de Belgische opponent maar liefst elf van zijn spelers doel treffen. Met Adam Bezak, die vier goals maakte, en Mark Hoekstra (3x) als topschutters. ,,Gelukkig zat er heel veel publiek en wilde het team die mensen niet teleurstellen. Dat zorgde voor de monsterscore’’, verklaarde Nason de 16-2.

Zijn ploeg speelt nu pas vrijdag over een week (thuis tegen Red Eagles Den Bosch) weer. Nason: ,,Deze rustperiode grijpen we aan om iedereen weer topfit te krijgen. Spelers met pijntjes en klachten kunnen nu even gas terugnemen om er straks, als het er om gaat, te staan.’’

Hij doelde op het naderende Nederlands kampioenschap en vervolgens de play offs in de BeNe-League. Daarin moet UNIS Flyers als winnaar van poule B in een kwartfinale afrekenen met de nummer vier uit poule A. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Zoetermeer. ,,Wie je treft maakt niet uit’’, zei Nason. ,,We willen de BeNe-League winnen en dan moet je iedere tegenstander uit de weg ruimen.’’