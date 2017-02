12 februari Oudehorne: unieke (kinder)dienst “Juich voor de Heer!”

OUDEHORNE: Aanstaande zondag 12 februari vindt in de Protestante gemeente Oude- en Nieuwehorne voor het eerst een muzikale kinderdienst plaats. Samen met de Zondagsschool en Kindernevendienst en vooral met de kinderen, zal zanggroep Arauna een dienst verzorgen met kinderliedjes van vroeger en nu.

Klassiekers komen voorbij zoals ‘Lees je bijbel’, ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ en ‘Hoger dan de blauwe luchten’.

Het thema van de dienst is “Juich voor de Heer!”. Het wordt een ‘gewone’ kerkdienst waarin dominee Piet Hulshof uit Jubbega zal voorgaan, met gebeden, beamerpresentatie, een bijbelverhaal en christelijke (kinder)liedjes. Ditmaal wordt het orgel geruild voor keyboard en vullen de kinderen verschillende onderdelen van de dienst in.

Iedereen is van harte welkom, de dienst is voor jong en oud, ouders, pake’s en beppes, vriendjes en vriendinnetjes. De dienst start om 9.30 uur in de Regenboogkerk in Oudehorne. De inloop is in De Vallei vanaf 9.00 uur met een feestelijk ontvangst. Wees van harte uitgenodigd!