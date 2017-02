Gratis entree voor kinderen en volop activiteiten bij musea in Fryslân tijdens de voorjaarsvakantie!

In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met de Friese musea en archieven voor de 16e keer ‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Vanaf dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari 2017 worden er volop leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar hebben gratis toegang , op vertoon van pake en-/of beppe (of een andere volwassene)! Een overzicht van alle activiteiten en de 33 deelnemende Friese musea en archieven is te vinden op de website: www.museum.frl

Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje uit met hun kleinkinderen. Voor de pakes en beppes kan het soms moeilijk zijn iets leuks te bedenken om samen met de kleinkinderen te doen. De Friese musea en archieven spelen hier op in met ‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Tijdens de voorjaarsvakantie biedt elk deelnemend musea of archief diverse activiteiten aan. Zo komt jong en oud op een boeiende wijze in contact met het cultureel erfgoed in Friesland!

Win een lego-pakket!

Dit jaar verloten wij onder alle kinderen van 4 t/m 12 jaar een lego-pakket t.w.v. €100,- ! Alle kinderen ontvangen tijdens het museumbezoek een kaartje waarop ouders de contactgegevens in kunnen vullen.

Een paar voorbeelden van activiteiten

Geef pake en beppe een kleurtje in het Natuurmuseum Fryslân. Kinderen die hier aan mee willen doen, moeten een t-shirt, sok, pet of iets dergelijks van huis meenemen. Tijdens de workshop maken ze een sjabloon met de voorstelling van een dier, die daarna gedrukt wordt op hun meegebrachte kledingstuk.

Maak je eigen kompas in het koninklijk Eise Eisinga Planetarium.

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker zorgt ervoor dat je goed uitgerust op reis kunt gaan. Je kunt namelijk je eigen kompas maken. Zo hoef je nooit meer de weg kwijt te raken. Het Planetarium organiseert dit in samenwerking met Theater De Koornbeurs.

Doe mee aan een fotopuzzel speurtocht in het openluchtmuseum ‘’De Sûkerei’’.

Er is een fotopuzzel speurtocht met foto’s van nu, waarbij je moet uitzoeken hoe het vroeger was. Er zijn leuke prijsjes mee te winnen! Kijk voor het volledige overzicht van de activiteiten op: www.museum.frl.