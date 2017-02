JOURE: Zaterdagavond 4 februari werd in in woningen aan de Warring, Het Helmhout en Pealskar een inbraak gepleegd. Er werden o.a. geld en sieraden weggenomen. Een klein gedeelte van de buit werd elders terug gevonden door burgers. Zeer recentelijk waren er ook woninginbraken aan de Reling en de Iepensteinlaan te Joure. Iets gezien of gehoord? Bel s.v.p. met de politie op 0900-8844.