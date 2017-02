Op zaterdag 4 februari 2017 zijn de Open Nederlandse kampioenschappen indoor touwtrekken 2017 gehouden in Hipolytushoef. Er was ook een International inbreng van de Berketrekkers en de Galliers uit Belgie.

Er werd getrokken in de volgende klassen:

– heren 600 kg klasse 8-tallen en de dames 420 kg klasse 6-tallen,

– heren 640 kg klasse 8-tallen en de mix 600 kg klasse 8-tallen,

– heren 680 kg klasse 8-tallen en de jeugd 450 kg klasse.

Dames 420 kg klasse

In de dames klasse tot 420 kg deed T.T.V It Heidenskip mee met Aaltje Nieuwland(Nieuwehorne), coach Jelle van der Velde (Jellum), verzorger Meine Kampen (It Heidenskip) allen lid van It Heidenskip, Grietje Stoker (Wirdum, lid Deinum Britsum), Maria Aalders (Wolvega, lid Watermannen Wolvega) en zij werden aangevuld met Melanie van der Heide (Marknesse, lid Watermannen), Leonie Wiefferink(Nieuwleusen) en Alies van der Weide (Dedemsvaart) beide lid Horsman. Er deden dit keer 5 dames teams aan mee. T.T.V. It Heidenskip ging ongeslagen naar de kruisfinales waarin zij de dames van VTTG B tegen kwamen en van hun wonnen. T.T.V. It Heidenskip moest het in de finale opnemen tegen Monnickendam. Beide trekken werden gewonnen en de dames van It Heidenskip en werden ongeslagen Nederlands kampioen indoor touwtrekken 2017.

In de klasse tot 600 kg heren deed er geen heren team uit Friesland. Hier werd Lagerweij Nederlands kampioen indoor touwtrekken 2017.

In de klasse tot 640 kg deden 3 Friese teams mee dit waren Bakkeveen, Deinum/Britsum en It Heidenskip (aangevuld met Maarten Bakker uit Wolvega lid Watermannen). Deinum/Britsum en It Heidenskip redden het op om door te gaan naar de kruisfinales, de uitslag in de poule was hun goed gezind want ze hoefden niet tegen elkaar dus het kon een Friese strijd om het goud en zilver worden als ze beide wonnen. Deinum/Britsum won van Lagerweij en mocht strijden om het goud tegen Monnickendam want zij waren te sterk voor It Heidenskip. It Heidenskip won de strijd om het brons van Lagerweij en werd verdienstelijk 3e. Helaas was Monnickendam te sterk voor Deinum/Britsum en zij wonnen de zilveren medaille.

In de mix 600 kg klasse deden geen Friese teams aan mee maar er was wel Friese in breng Bauke Smeding (It Heidenskip), Aaltje Nieuwland (Nieuwehorne) beide lid van It Heidenskip en Maria Aalders (Wolvega, lid van de Watermannen) ze deden mee met het team van Horsman uit Witharen. Doordat er maar 4 teams waren werd er een dubbele poule getrokken en vond er geen kruisfinales en finales plaats. Horsman wist alle trekken te winnen en werden ongeslagen Nederlands kampioen indoor touwtrekken 2017.

In de heren 680 kg klasse deden de volgende Friese teams mee:

T.T.V. It Heidenskip, Deinum-Britsum, Bartlehiem, Watermannen, Tzumarrum en Bakkeveen. Van deze teams lukte het It Heidenskip en Bartlehiemmom door te dringen tot de kruisfinales. De kruisfinale won It Heidenskip van Bartlehiem en Monnickendam won van Lagerweij. Bartlehiem moest om de bronzen medaille strijden tegen Lagerweij dit werd een spannende strijd want beide teams waren goed aan elkaar gewaagd wat in een 1-1 eindigde. Hierdoor moest er een beslissende 3e trek worden gedaan en Bartlehiem won deze trek waardoor ze verdienstelijk 3e werden. It Heidenskip moest hun meerdere kennen in Monnickendam en verloren hun Nederlandse titel. Zij werden verdienstelijk 2e.

In de jeugd klasse deden tot 450 kg klasse deed er 1 team mee uit Friesland dit was It Heidenskip. Dit team was aangevuld met leden van Watermannen (Wolvega). Na een moeilijke start van It Heidenskip wisten ze zich wel voor de kruisfinales te plaatsen. Ze moesten het in de kruisfinale opnemen tegen de Heur/Vorden A, deze wedstrijd werd vrij makkelijk gewonnen dus ze konden zich opmaken voor de finale tegen de Berketrekkers uit Belgie. Helaas waren de Berketrekkers te strek en de jeugd van It Heidenskip werd verdienstelijk 2e.