Opening juwelier VanNienke in Heerenveen

HEERENVEEN: Op weg naar de juwelier? Maar je wil vooral niet standaard? Dan kan je vanaf eind januari je eigen trouw -of verlovingsringen ontwerpen en laten maken bij vanNienke sieraden, goudsmederij en sieraadontwerper in het centrum van Heerenveen.

Op de hoek Van de Vleesmarkt en de Lindegracht werd afgelopen zaterdag het nieuwe atelier waar Nienke samen met haar man Michel haar tweede vestiging vanNienke® sieraden geopend.

De geboren en getogen Heerenveense is niet nieuw in de business; De onderneemster runt sinds 8 jaar succesvol een goudsmederij en sieradenatelier in de binnenstad van Gouda en was al enige tijd op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden die ze nu gevonden heeft in haar geboorteplaats. In het volledig gerenoveerde pand worden de sieraden volgens het ambacht allemaal hand -en op maat gemaakt.

Het atelier bevindt zich in de winkel, waardoor u letterlijk kunt zien hoe de sieraden gesmeed worden. Rood, wit, of geel goud, van parel tot diamant, het is allemaal mogelijk. Klik hier voor meer informatie

