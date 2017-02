Twee sulky’s gestolen uit stal in Wolvega

WOLVEGA: Afgelopen weekeinde zijn uit een stal aan de Oppers in Wolvega twee zogenaamde sulky’s gestolen. De paardenkarren die bij paardenrennen worden gebruikt, vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 7000 euro. De diefstal is gepleegd in de nacht van vrijdag op zaterdag.De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Ook als u de karren te koop worden aangeboden, verzoeken verzoekt de politie u te bellen met dit telefoonnummer. (De foto is slechts een voorbeeld)