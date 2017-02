70- jarige Toneelvereniging Oosterstreek trekt volle zaal met Zomer in Zeeland.

Oosterstreek- Afgelopen zaterdagavond speelde de 70- jarige toneelvereniging Oosterstreek in het dorpshuis voor de tweede keer van de drie optredens voor een volle zaal Zomer in Zeeland.

Een blijspel in 2 bedrijven door Stef Hudepohl. Werd gespeeld door Rieks Broekman, Helga Veldman, Lowie Veldman, Jelle de Ruiter, Chantal van Nieuwenhoven, Rob Dam, Bo Veenstra, Tineke Dam, ing. Jarno Hessels, Jeanny Broekman, en Jettie de Vries.

Achter de schermen: Regie Grietje Broekman, Techniek Geert Popkema en Robin Popkema, Souffleuse: Marijke Slot en Iris Popkema, Grime: Hennie van Helden en Jettie de Vries.

Zomer in Zeeland: Els Versteijne runt een mooie strandcamping in Zeeland. Henk en Katja Braam hebben al jaren een vaste plaats op één van de mooiste plekjes in de duinen, En ook dit jaar gaan ze samen met zijn vader Rik weer een paar weken op vakantie. Henk is hard aan vakantie toe omdat hij dit jaar harder heeft moeten werken dan anders. Hij heeft een nieuwe chef, en die zit hem behoorlijk achter de vodden.

Aangekomen op de camping blijkt dat ze nieuwe buren hebben gekregen. Maar of dit nou zo goed uitpakt? Als de gasten er tijdens de vakantie achter komen dat er op de camping toch wat problemen zijn, blijkt dat men in de nood zijn vrienden leert kennen, en dat hulp soms uit onverwachte hoek komt. Verder krijgen we een nieuwe kijk op vogels spotten en wedstrijdmentaliteit.

Na afloop was er voor allen een bos bloemen en kregen de speelers een daverend appauls en sloot de voorzitter af met de woorden doe voorzichtig aan naar huis en tot een volgend keer.

Foto Henk Diever