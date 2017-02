Dinsdagavond Rijdende Rechter in Nijehaske

NIJEHASKE: In het Friese Nijehaske komt regelmatig de Berenburger gezellig op tafel bij Eddy Koning en zijn buren Liesbeth en Sietze Koster. Alles kunnen ze samen bespreken, behalve als het gesprek op het recht van overpad aankomt. Of zoals ze in Friesland zeggen: Recht van reet. Dan barst de bom.

De familie Koster moet over het pad van Eddy Koning om in hun zelf gebouwde garage te komen, maar Koning blijft volhouden dat zij daar geen recht op hebben. Zijn ouders voerden al een jarenlange strijd hierover, en nu Koning het ouderlijk huis heeft overgenomen, is dat niet ineens anders. Er is geen recht van reet aldus Koning. Dit gaat behóórlijk ten koste van het ooit zo goede contact. Tekst KRO-NCRV

