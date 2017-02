Ontwerp busstation Heerenveen aangepast

Het huidige busstation in Heerenveen maakt plaats voor een nieuwe indeling van perrons (visgraatmodel). De bestaande fietsenstallingen aan de voorzijde van het station verdwijnen. De nieuwe wachtruimte voor reizigers komt in het bestaande stationsgebouw. Dit is een aantal van de veranderingen die onderdeel zijn van het nieuwe ontwerp van het busstation in Heerenveen. De werkzaamheden starten naar verwachting medio 2018.

Een veilig, schoon en toegankelijk busstation met goede (wacht)voorzieningen. Met dat doel voor ogen werkt de provincie Fryslân samen met onder andere de gemeente Heerenveen, NS en Arriva aan de vernieuwing van het busstation Heerenveen.

Het ontwerp is afgelopen zomer gepresenteerd aan omwonenden en reizigers. Veel reacties gingen over de plaatsing van een nieuwe fietsenstalling op het grasveld voor het station. De provincie heeft besloten deze stalling uit het ontwerp te halen. Fietsers kunnen hun fiets stallen aan de achterzijde van het station of in de overdekte stalling van NS. Deze bewaakte stalling is medio 2016 omgebouwd tot een zogenaamde 24h gratis stalling en kan plek bieden aan ongeveer 900 fietsen.