Politie onderzoek op de afrit A 32 Heerenveen

HEERENVEEN: Maandagavond is een persoon aangehouden in Heerenveen. De automobilist had eerder op de avond meerdere auto’s beschadigd in de parkeergarage van Leeuwarden. Daar werd een slagboom kapot gereden en de bestuurder ging er vandoor: twitterde de politie.

Op de K.R. Poststraat zag politie Heerenveen de bewuste auto rijden. Er werd een stopteken gegeven maar deze werd door de bestuurder genegeerd. De auto kwam in botsing met de politieauto. Naderhand is de bestuurder elders in Heerenveen aangehouden. De verdachte is ingesloten. De politie deed later op de avond onderzoek op diverse locaties in Heerenveen.