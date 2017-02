Selectie sc Heerenveen opent grootste zonnedak van Nederland

WOLVEGA: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Dit is één van de credo’s van Piet Kapenga, eigenaar van woonboulevard Home Center in Wolvega. Daar heeft hij, samen met leverancier van zonne-energiesystemen GroenLeven, een grote en belangrijke stap in gezet. Op 9 februari wordt het grootste zonnedak van Nederland op Home Center in Wolvega geopend.



Voor Kapenga is duurzaamheid een belangrijk item: ‘We zijn het aan de wereld en toekomstige generaties verplicht om echt aan duurzaamheid te werken. Stilzitten is geen optie. Het was een behoorlijke klus maar… het is gelukt. Ik ben ongelofelijk trots op wat we met elkaar, ook in nauwe samenwerking met de enthousiaste mensen hier uit de regio, bereikt hebben!’



Grootste zonnedak van Nederland

De bijna 4 megawatt aan duurzame stroom wordt op het dak van Home Center met maar liefst 15.000 zonnepanelen opgewekt. De stroom wordt voor een deel door de Friese woonboulevard zelf gebruikt. Een ander deel wordt beschikbaar gesteld aan de bezoekers van Home Center die hun elektrische auto of E-bike geheel gratis kunnen opladen. Er zijn maar liefst 72 oplaadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Voor E-bikes zijn in totaal 44 oplaadpunten beschikbaar. Het grootste deel van de stroom wordt aan het net teruggeleverd, hierdoor kunnen zo’n 1200 gezinnen ook thuis profiteren van groene stroom van Home Center.



Unieke samenwerking met GroenLeven

‘Aanvankelijk wist ik nog niet zoveel van groene stroom en al helemaal niet hoe we een dergelijk groot project moesten aanpakken. GroenLeven heeft het project van begin tot eind perfect begeleid en uitgevoerd’, vertelt Piet Kapenga. ‘Een belangrijke stap hierin was de SDE (stimulering duurzame energie) subsidie die GroenLeven voor ons heeft aangevraagd en die in 2015 werd toegekend. Toen konden we echt goed van start.’

sc Heerenveen opent zonnedak

In augustus 2016 werd GroenLeven hoofd- en shirtsponsor van de Friese voetbalclub sc Heerenveen. Ook Home Center is één van de sponsoren van deze ambitieuze voetbalclub uit het Noorden. Friese nuchterheid, spirit en ambitie is wat de drie partijen met elkaar gemeen hebben. Zo is bijvoorbeeld de Noorse middenvelder Morten Thorsby zeer bevlogen waar het gaat om duurzaamheid en is hij enthousiast over het feit dat sc Heerenveen frequent participeert in duurzame projecten. Hij is samen met de gehele selectie van sc Heerenveen aanwezig bij de officiële opening van het zonnedak op 9 februari. Ook burgemeester van Klaveren van de gemeente Weststellingwerf zal bij de openinghandeling aanwezig zijn.