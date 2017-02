GFTO organiseerde een Gezellige kleine Âldjiers kuiertocht

LUINJEBERD: Op zondag 5 februari hield de Geitefokvereniging Tjalleberd e.o. een gezellige kleine Âldjiers kuiertocht. Het was dit jaar alweer voor de vijfde keer dat deze wandeltocht werd georganiseerd. Dit jaar deden er ruim 1000 wandelaars mee.

De kuiertocht wordt doorgaans georganiseerd in de laatse week van december. Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan i.v.m. de vogelgriep. De organisatie besloot daarop om de tocht in februari 2017 te houden.

De tocht ging door de weilanden, die erg drassig waren, maar goed je blik op oneindig en gewoon doorgaan! Er werden bedrijven bezocht en boerderijen. De eerste stop was bij PieterPik Zaadhandel. De tocht ging door de fabriek heen en ieder kreeg een zakje bonenzaad mee naar huis.

Onderweg waren een aantal serieuze stempelposten. Bij een boerderij kon een stop worden gemaakt, er stonden kaas en heerlijke zuivelproducten van Campina klaar, heerlijk genieten na een aantal kilometers in de benen!

Natuurlijk mochten de oiliebollen ook niet ontbreken. En ja hoor die waren er ook. De meesterbakkers stonden volop te bakken en er werd zichtbaar van genoten. Bijna aan het einde van de tocht werd nog een bezoek gebracht aan de Rotonde Kerk. Een gemengd koor bracht hier mooie liederen ten gehore.

En dan is het einde bijna in zicht, de stempelkaart kon worden ingeleverd en kon er nog van de warme snert worden genoten. Deelname aan de tocht kost niets maar een kleine bijdrage werd zeer gewaardeerd. Deze zal de GFTO gebruiken voor de jaarlijkse activiteiten welke ten goede komen aan de gemeenschap. GFTO het was weer een mooie wandeltocht!