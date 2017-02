Politie onderzoek op de afrit A 32 Heerenveen

Surveillerende agente kregen een melding dat een automobilist in een parkeergarage in Leeuwarden schade had veroorzaakt. De slagboom zou kapot zijn en meerdere auto’s zouden schade moeten hebben. Dit alles bleek niet te kloppen. De slagboom was verbogen en bij uitgang had de 48-jarige automobilist een grote bak met strooizout geraakt. Op de A32 nabij Akkrum zagen agenten de auto rijden. Met hoge snelheid was de man onderweg naar zijn woonplaats. Hij slingerde erg en had dan ook de gehele snelweg nodig. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Bij Heerenveen nam hij de afslag. De bestuurder kreeg een stopteken. Inmiddels waren meerdere politieauto’s aanwezig. De 48-jarige weigerde te stoppen. Op de K.R. Poststraat kwam de man in botsing met één van de politieauto’s.