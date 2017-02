Vier de liefde voor gezond en lokaal voedsel met Streekboer Proeverij

LEEUWARDEN, 8 februari 2017 – De Streekboer Leeuwarden organiseert komende zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur een boeren-valentijnsmarkt in de Blokhuispoort. Een tiental boeren uit de streek viert de liefde voor mooie producten uit de streek met een heuse streekproeverij.

Lokale boeren laten producten proeven

Gewoonlijk kan men tot donderdagavond via de webshop van De Streekboer een bestelling plaatsen en vervolgens op zaterdag de boodschappen afhalen bij de Streekboeren in de Blokhuispoort. In aanvulling daarop kunnen bezoekers ditmaal ook enkele producten van de Streekboeren ter plekke proeven en kopen. Denk hierbij onder andere aan oesters, hangoptaartjes, verse melk en bietenbonbons: alles is vers gemaakt en wordt uitgedeeld door de streekboeren en -vissers die maximaal 40 kilometer van Leeuwarden wonen. Ook voor de kinderen is er wat te doen. De bakker leert ze hoe graankorrels worden omgetoverd tot brood en laat kinderen kun eigen graag malen. Daarnaast zal de bakker ter plekke de bestelde puddingbroodjes met custard vullen.

Ter ere van Valentijn hebben de Streekboeren in de webshop hun eigen Valentijn Special samengesteld. De specials zijn te vinden op www.destreekboer.nl/leeuwarden/valentijn. Wil je zaterdag tijdens de markt zeker zijn van je boodschappen, dan kun je deze alvast online bestellen.

De Streekboer

Een gezond voedselsysteem dat voor iedereen eerlijk is, daar zet De Streekboer zich voor in. DHet innovatieve concept van drie jonge ondernemers is gestart in 2015 in Nieuwehorne en sindsdien flink uitgebreid. De Streekboer is een verzamelplatform van lokale producten als vlees, groente, brood, zuivel en honing. Het is een soort ministreekmarkt, een verzamelpunt waar de aanbieders en de consumenten elkaar treffen. De klant kan vragen stellen en de boer kan iets vertellen over zijn product. De Streekboer heeft vier verzamelpunten; Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en sinds kort Groningen. Daarnaast zijn er ook nog een tiental afhaalpunten in omliggende dorpen. Voor meer informatie zie www.destreekboer.nl