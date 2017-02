HEERENVEEN: Ruim 100 betrokken vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en wijkplatforms kwamen op de avond van 7 februari naar de nieuwe MFA Aengwirden in Tjalleberd. Daar organiseerde het wijkmanagement van de gemeente Heerenveen een bijeenkomst. Met als doel om elkaar te beter te leren kennen, elkaar enthousiast te maken, maar ook vooral om van elkaar te leren. Ook de burgemeester, wethouders, gemeenteraad en een aantal medewerkers van de gemeente waren aanwezig. Na het welkomstwoord van burgemeester Tjeerd van der Zwan, volgde een verhaal over de nieuwe omgevingswet, de omgevingsvisie van de gemeente en alles wat daar mee te maken heeft. Een interessant onderwerp omdat de gemeente dit samen met de inwoners gaat oppakken.

Apenstreken

Bioloog Patrick van Veen liet aansluitend zien wat we van apenstreken kunnen leren. Van Veen is expert op het gebied van sociale relaties, maar weet ook veel van de gedragseigenschappen van apen. Juist door die combinatie wist hij op boeiende wijze en met confronterende hilariteit het volgende duidelijk te maken: bij het oplossen van vraagstukken is het belangrijker om in te zetten op het menselijk gedrag dan op reorganisaties en systemen.

“Maak Het!”

Wethouder Jelle Zoetendal, introduceerde de campagne ‘Maak Het!’. Dat deed hij samen met de twee boegbeelden van de campagne: oma Grootveen en haar kleindochter Eva.” Alle inwoners van de gemeente Heerenveen hebben een speciale een krant ontvangen. Daarin staan projecten en initiatieven die het afgelopen jaar door bewoners zijn “gemaakt “ en genomen.

10 workshops

Na een gezellig stamppotbuffet van café De Streek konden de aanwezigen meedoen aan één van de tien workshops. De inhoud hiervan is ingegeven door vragen en reacties vanuit de plaatselijke belangen en wijkplatforms. Er kon onder andere worden deelgenomen aan workshops over veranderingen in de zorg, duurzame dorpen en wijken, subsidieregelingen voor bewonersinitiatieven en activiteiten en het digitale platform “Maak Het!” van de gemeente Heerenveen. Medewerkers van de gemeente Heerenveen gaven de workshops.

Tevreden

Aan het eind van de bijeenkomst ging iedereen tevreden en vooral enthousiast naar huis. Met complimenten voor de organisatie en aan alle medewerkers van deze bijeenkomst.