Zorgprofessionals met elkaar in verbinding

DRACHTEN: Zorgprofessionals zijn rondom de patiënt met elkaar verbonden. ‘Verbinden’ was dan ook het thema van de succesvolle derde editie van het Transmuraal Wondsymposium Friesland. Ruim 250 zorgprofessionals, vooral (wijk)verpleegkundigen, huisartsen, assistenten, thuiszorgmedewerkers en apothekers, hebben dinsdag 7 februari met elkaar kennis gedeeld over wond- en compressiezorg.



Ziekenhuis Nij Smellinghe organiseerde in samenwerking met thuiszorgorganisatie De Friese Wouden en BSN medical een middag- en avondvullend programma voor de zorgprofessionals. Digitale hulpmiddelen, positieve gezondheid, de diabetische voet en een casus over wondzorg kwamen in verschillende workshops aan de orde. Dr. Robert Damstra, dermatoloog in ziekenhuis Nij Smellinghe, gaf een heldere presentatie over de ontwikkelingen in wondzorg en compressietherapie. Gert-Jan Schuinder, zorginhoudelijk adviseur wijkverpleging bij De Friesland Zorgverzekeraar, gaf zijn visie op de recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wondzorg.

Informatie uitwisselen en kennis delen op het gebied van wond- en compressiezorg voorziet in de behoefte van de zorgprofessionals in Friesland. Het wondsymposium bereikte dan ook al binnen twee weken na de uitnodiging het maximaal aantal inschrijvingen voor deelname aan het symposium.

Het Expertisecentrum Wond en Compressie Nij Smellinghe is gespecialiseerd in de behandeling van wonden die binnen drie weken na het ontstaan niet normaal genezen.