Controle: 214 bestuurders met mobieltje in hand

De politie ziet dat er regelmatig verkeersongevallen plaatsvinden bij knooppunt Joure, maar ook elders op de A7. Daarnaast hebben er eind 2016 twee ernstige dodelijke verkeersongevallen bij knooppunt Joure plaatsgevonden. Het komt daarbij voor dat er op stilstaand of traag rijdend verkeer ingereden wordt. Een van de oorzaken daarvan is afleiding in het verkeer, zoals mobiel bellen of whatsappen. De politie heeft daarom extra aandacht voor de verkeersveiligheid bij het knooppunt Joure. Er wordt daarom regelmatig opvallend en onopvallend gecontroleerd.

Ditmaal werd een onopvallende camper ingezet, waaruit agenten vanaf een grotere hoogte meer zicht hebben op wat er in een auto of vrachtwagen gebeurt. De camper werd gevolgd door onopvallende politieauto’s die na de constatering van een overtreding de desbetreffende bestuur staande hielden.

Er werden in totaal 248 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs bekeurd. 214 bestuurders werden gezien met een mobieltje in de hand tijdens het rijden. Daarnaast werden er elf bestuurders bekeurd die ruim 30 kilometer over de toegestane snelheid reden. Overige overtredingen die geconstateerd waren zijn onder andere het negeren van het inhaalverbod voor vrachtwagens, de vluchtstrook gebruiken en rechts inhalen en de doorgetrokken streep overschrijden.

Bij één bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd. Deze reed over de A6 met een gemeten snelheid van 199 kilometer per uur waar 130 maximaal is toegestaan. Ook had dezelfde bestuurder de maximale snelheid op de A7 overschreden en twee keer rechts ingehaald.

Hou je aandacht op de weg

Even snel mail lezen, een berichtje versturen of de laatste tweets checken tijdens het autorijden. Een aantal seconden je aandacht niet op de weg houden is heel riskant, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Wil je onderweg toch je smartphone gebruiken voor social media of het checken van berichten? Ga dan naar een parkeerplaats of een andere veilige plek. Wachten tot je op je bestemming bent, kan natuurlijk ook.