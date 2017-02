Gemeente, politie en lokale ondernemers tekenen horecaconvenant

WOLVEGA: Op dinsdag 7 februari ondertekenden horecaondernemers, burgemeester Gerard Van Klaveren en de politie het horecaconvenant 2017-2018. Het horecaconvenant is bedoeld voor alle horecabedrijven in de gemeente Weststellingwerf.

De partijen onderstrepen hiermee het belang van een veilig uitgaansleven in de gemeente en committeren zich aan de gemaakte afspraken. In het convenant worden afspraken gemaakt om een veilig en prettig uitgaansleven in de gemeente te waarborgen en uitgaansoverlast tot een minimum te beperken. Dit is in het belang van de exploitanten en de bezoekers, maar ook voor de omgeving.

In het convenant maken de partijen afspraken over onder andere bovenmatig alcoholgebruik, het tegengaan van drugsgebruik, geweld, overlast en vernielingen en het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Het convenant heeft een looptijd van twee jaar. De maatregelen en afspraken worden jaarlijks door de partners geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.