Friezen hebben grote kans op het krijgen van een Valentijnsroos

Goed nieuws voor alle Friezen die op Valentijnsdag wachten op een valentijnswens. Van alle Nederlanders maken zij de grootste kans om een Valentijnsroos te ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van online bloemenwinkel BloemenLatenBezorgen.nl waarbij verkoopcijfers van rozen uit 2016 en 2017 zijn onderzocht. In Sneek worden gemiddeld de meeste rozen bezorgd. Inwoners Sneek ontvangen de meeste rozen val alle Friezen



Friesland meeste rozen: Zuid-Holland en Zeeland volgen.

Friezen hebben een grote kans om door hun valentijn verrast te worden met een rode roos. Het aantal rozen dat in Friesland bezorgd wordt is met 9,01 rozen per 100 inwoners net iets meer dan in Zuid-holland (8,69). De top 3 wordt volgemaakt met Zeeland (7,6). Inwoners van Limburg blijken geen grote liefhebbers te zijn van Valentijnsdag, daar worden slechts 5,41 rozen per 100 inwoners bezorgd.

Meeste kans in Sneek, Drachten en Leeuwarden

Binnen Friesland zijn er ook de nodige verschillen te vinden. Inwoners van Sneek maken de grootste kans op rozen. Per 100 inwoners worden daar 11,2 rozen bezorgd. Het gaat daarbij niet enkel om het aantal bestellingen, ook de grootte van het boeket en het aantallen daarin verwerkte rozen zijn in het onderzoek meegenomen. Drachten en Leeuwarden gooien ook hoge ogen. Daar worden per 100 inwoners respectievelijk 10,36 en 10,20 rozen bezorgd.

19% van alle rozen wordt anoniem verstuurd – meeste rozen worden thuis bezorgd

Valentijnsdag blijkt een ideaal moment te zijn om een prille liefde kenbaar te maken. Bijna 1 op de 5 van de bestelde Valentijnsrozen wordt anoniem bezorgd. Valentijnsrozen worden bijna in alle gevallen verstuurd naar een huisadres (95%), 2,1% van de rozen wordt bezorgd op een werkadres en 1,9% van de rozen worden bezorgd bij een school.

Bekijk hier het volledige onderzoek. Inclusief de rankings van steden en provincies.