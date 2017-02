Maestro concert De Vrije Fries in Oudehorne

OUDEHORNE:Nu bijna iedereen kennis heeft gemaakt met het programma ‘Maestro’ op tv kunnen wij als plaatselijke muziekvereniging in onze dorpen niet achterblijven. Op zaterdag 25 februari is het zover, dan zullen een drietal plaatselijke bekendheden deelnemen aan deze uitdaging om tegen elkaar te strijden met de dirigeerstok!

Dennis de Kroon (Flaeijelkoning), Ella Ros (wie kent haar niet) en onze huisarts van weleer Rein Bonsma zullen strijden om de Maestro trofee. Wie heeft het meeste dirigeertalent en krijgt onze fanfare onder de stok? Elke kandidaat zal twee nummers dirigeren. Onder andere het Flaeijelliet, plus een aangepast repertoire van speciaal geselecteerde nummers.

Natuurlijk hebben we een deskundige jury in ons midden om de kandidaten op waarde te schatten. De kwaliteiten van de deelnemers worden beoordeeld door niemand minder dan de dirigenten Sitta Bosman (Jan de Roas), Froukje Hoekstra (voorheen Vrije Fries) en aanstormend dirigent en oud-Vrije Fries lid Rik Hoekstra.

Maar het meest belangrijke onderdeel is natuurlijk het plezier, want voor onze gasten op het podium en in de zaal moet het een onvergetelijke avond worden “mei in protte wille”. Graag verwelkomen we u in de kerk in Oudehorne op 25 februari! De avond begint om 20.00 uur.

Muziekvereniging De Vrije Fries