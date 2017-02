Volop snelheidscontroles op Snitserdyk

Tijdens 13 mobiele controles constateerde de politie de afgelopen twee maanden bijna zevenhonderd snelheidsovertredingen op de Snitserdyk. Dit is de N354 tussen Dearsum en de A32. Gecorrigeerd voor kleine overtredingen (minder dan 7 km/u te hard) gingen ruim driehonderd bestuurders in de fout. Dit is het resultaat van snelheidscontroles die de politie deed op initiatief van de provincie Fryslân. In 2016 vonden op deze weg meerdere ongelukken plaats. De provincie Fryslân nam daarop maatregelen.



De politie controleerde vooral bij Tsienzerbuorren en de afslag naar Raerd. Op deze stukken van de weg gebeuren de meeste ongelukken. Vorig jaar telde de politie er 20 op de Snitserdyk. Dit zijn alleen de geregistreerde ongelukken. Daarop volgden maatregelen van de provincie. De belijning werd aangepast en er kwamen zes grote campagneborden langs de weg. Met Kiek op ‘e Dyk worden bestuurders aangesproken op hun (rij)gedrag, opgeroepen op de weg te letten en geconfronteerd met het grote aantal ongelukken op de Snitserdyk. Ook werden er in bijna alle bochten reflectorpaaltjes geplaatst.

Meer maatregelen

De politie zet motoragenten in en gaat vaker opvallend en onopvallend controleren. Provincie Fryslân vervolgt binnenkort de bewustwordingscampagne op social media en diverse websites. Ook werkt de provincie dit jaar aan de weg zelf om deze veiliger te maken. Zo staat na de zomer het groot onderhoud gepland, waarbij de weg een nieuwe deklaag krijgt. Dit zorgt voor meer grip en een betere wegligging. De markering is daarna ook weer als nieuw. Eind 2018 moet dan het buurtschap Tsienzerbuorren een dorpser karakter krijgen voor meer veiligheid en worden twee ovondes aangelegd waar nu kruispunten zijn.

ehu