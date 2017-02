Werkgeversorganisatie VNO NCW organiseert samen met Praktijkschool De Compagnie een bijzondere voorstelling voor stage- en werkgevers

HEERENVEEN: Op donderdag 16 februari 2017 organiseert Werkgeversorganisatie VNO NCW samen met Praktijkschool De Compagnie een bijzondere voorstelling voor stage- en werkgevers en laat hiermee ‘Bazen Verbazen’. Met deze voorstelling krijgen stage- en werkgevers een unieke mogelijkheid om kennis te maken met een aantal jongeren van Praktijkschool De Compagnie uit Heerenveen. Zij zullen u verbazen met hun talenten.

Tijdens de voorstelling laten de leerlingen zien hoeveel ze in hun mars hebben als ze van werkgevers de kans krijgen om zichzelf te presenteren. Deze voorstelling is een onderdeel van de prijs die Praktijkschool De Compagnie eind vorig jaar heeft gewonnen in de landelijke wedstrijd ‘Bazen Verbazen’.

Naast de voorstelling met dans, rap en theater kunt u ook een tentoonstelling over onze leerlingen bekijken. Het thema van de tentoonstelling is: “ik zoek werk”.

Banenafspraak

Werkgevers zijn gevraagd mee te doen aan het invullen van de Banenafspraak, waarbij men in Nederland 125.000 banen wil creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een goede mogelijkheid om de Banenafspraak in te vullen, is het aannemen van jongeren afkomstig uit het Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen van deze scholen staan immers in het doelgroepregister van de Banenafspraak. Door hen een kans te geven voldoen werkgevers aan de Participatiewet. De route via de scholen kan ook een oplossing zijn voor bedrijven die nu lastig vacatures kunnen vervullen, zij kunnen zo in contact komen met geschikte werknemers die zij intern verder kunnen opleiden.

De voorstelling op de Praktijkschool aan de Buitenbaan 3 in Heerenveen start met een inloop vanaf 16.30 uur. De voorstelling vangt aan om 17.00 uur en na de voorstelling is er ruimte om in gesprek te gaan met de leerlingen en de stagebegeleiders van de school.