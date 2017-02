Heerenveense Boys JO13-3 is kampioen zaalvoetbal 2017

HEERENVEEN: Het toernooi was verdeeld over 3 zaterdagen. De eerste 2 zaterdagen werden gespeeld in de Doniahal in Sint Nicolaasga. Tegenstanders waren v.v. Heerenveen JO13-4A, v.v. Heerenveen JO13-4B, v.v.Nieuweschoot JO13-1 en Heerenveense Boys JO13-4.



Heerenveense Boys JO13-3 werd tweede en mocht samen met v.v. Heerenveen JO13-4A, v.v. Heerenveen JO13-4B, en v.v.Nieuweschoot JO13-1 door naar de finale dag. Locatie van deze finaledag was het prachtige sportcomplex van Udiros in Nieuwehorne. Een sportcomplex waar menig amateurvereniging jaloers op zal zijn.



Daar kampioen worden was dan ook het enige wat telde voor het team van de Boys.

Weken lang werd erop de zaterdag in een zaal in Heerenveen getraind om thuis te worden in het zaalvoetbalspelletje. Op het veld werd er tussendoor hard aan de conditie gewerk en dat was vandaag zeker terug te zien. Eerst werden beide teams van v.v. Heerenveen verslagen.



Één met een ruime uitslag van 5-2 en één met 3-1 maar eerlijk is eerlijk, er moet gezegd worden dat deze tweede overwinning niet vanzelf ging. Maar door passie strijd en beleving werd de overwinning toch binnengehaald.



De laatste wedstrijd was een echte finalewedstrijd tegen v.v. Nieuweschoot JO13-01. Een mooi team met goede voetballers en een goede keeper. In alle opzichten een gelijkwaardige tegenstander.



Maar het team van de Boys was met al hun fanatisme deze middag niet te kloppen.

In een zeer spannende wedstrijd, waarbij de spanning langs de kant en op de tribune zeker voelbaar was, werd het kampioenschap met een 1-2 overwinning binnengehaald.



Na het eindsignaal vlogen de spelers elkaar in de armen om het verdiende kampioenschap te vieren. Wat dit was waar de jongens het voor deden, met ze allen, maar vooral als team kampioen worden.