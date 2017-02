Middelbrand melding voor boerderijbrand Joure

JOURE: Afgelopen nacht werd brandweer Joure opgeroepen voor een brand in een boerderij aan de Vegelinsweg. Brandweer Joure kwam met twee blusvoertuigen en een wagen voor grootwatertransport ter plaatse. Ook werd brandweer Heerenveen opgeroepen voor assitentie met de hoogwerker.

Bij aankomst van de brandweerwagens staan de bewoners als veilig buiten. Er is enige rookontwikkeling vanuit de woning. “Achter de kachel was houtwerk in brand geraakt, gelukkig is het daarbij gebleven, nu slopen om nacontrole te doen”: twitterde brandweer Joure. Na een uur kon de brandweer retour naar de brandweerkazerne.

Foto Flitsnieuws.nl