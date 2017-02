Rietgedekte boerderij verloren bij grote brand

BLANKENHAM: Op dit moment woedt er een grote brand in een rietgedekte woonboerderij aan de Blokzijlerdijk. Brandweerkorpsen uit de regio zijn aanwezig om de uitslaande brand onder controle te krijgen.

Terwijl de brandweer onderweg was hebben omwonenden een aantal kalveren in veiligheid weten te brengen. Door de harde wind verspreidde het vuur zich in rap tempo door de hele woning.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de woning niet meer te redden. 2 grote schuren waarvan 1 met vee kon behouden blijven.

Brandweer Steenwijk, Oldemarkt, Vollenhove en Kuinre kwamen ter plaatse. Ondanks de inzet van de brandweer werd de woning totaal vernield door de brand. De politie had de Blokzijlerdijk afgesloten voor het verkeer.

©Foto Flitsnieuws.nl