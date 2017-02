HEERENVEEN: Het Valentijnsweekend is op vrijdag 10 februari gestart met een liefdevolle editie van POPstad Heerenveen, kort & LIEF in Café Bleeker in Heerenveen. Tijdens deze romantische avond werd het aanwezige publiek getrakteerd op een drietal optredens: Lieke & Hanno, Curls en het John Mayer duo.

Alle optredens hadden een eigen stijl en karakter waardoor deze avond en breed en gezellig publiek heeft getrokken. De volgende POPstad Heerenveen: kort & krachtig is op vrijdag 10 maart in café ’t Houtsje.