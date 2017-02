Winter en lente, in dezelfde week

Met nog iets meer dan twee weken te gaan, loopt de meteorologische winter geleidelijk op zijn eind. Met 5 ijsdagen en twee keer een flink pakket sneeuw kunnen we sinds jaren weer eens spreken van een vrij normale winter. Het ziet er zelfs naar uit dat de gemiddelde wintertemperatuur dit jaar heel dichtbij de normale waarde van 3,4 graden uitkomt. Dat is toch ook een tijdje geleden.

‘Normale’ winter?

We kunnen (tot nu toe) 5 ijsdagen in De Bilt bijschrijven, dagen waarop de temperatuur het gehele etmaal onder het vriespunt bleef steken. Meer ijsdagen dan in de afgelopen drie winters bij elkaar! Ook is het de eerste winter sinds jaren die qua temperatuur vrij normaal verloopt. De gemiddelde wintertemperatuur komt waarschijnlijk uit rond 3,5 graden, terwijl 3,4 graden het langjarig gemiddelde is. Vanochtend lag er in een regio van Nijmegen richting Katwijk een fors sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter, lokaal met uitschieters tot 12 centimeter. Het is jaren geleden dat het onder andere in delen van de Randstad zo wit is geweest.

Van sneeuwpret naar voorjaarskriebels

Die sneeuw smelt de komende dagen overigens snel weg, al vriest het de eerste nachten nog wel licht. Overdag wordt het steeds zachter. De uitersten liggen zelfs dichtbij elkaar, want woensdag is het al een beetje lente met veel zon en in het zuiden temperaturen tot ongeveer 15 graden. Ook op de wat langere termijn blijft het zacht, maar wordt het wel wisselvalliger.

