D66 Heerenveen: Politiek moet kleur bekennen over gaswinning in Heerenveen

HEERENVEEN: D66 Heerenveen vraagt de gemeenteraad kleur te bekennen over gaswinning onder Heerenveens grondgebied. Afgelopen week was op diverse avonden voor dorps- en wijkbelangen een onderwerp van gesprek. Gasboringen. Voor D66 Heerenveen is het duidelijk dat een gemeente met de ambitie klimaatneutraal te worden niet kan instemmen met het boren naar gas. Zéker niet als onderzoeken naar negatieve gevolgen als bodemdaling onvoldoende uitsluitsel geven.

Afgelopen zomer riep D66 Heerenveen de overige partijen van de gemeenteraad al op om een volmondig Nee te laten horen tegen boren in Katlijk en Mildam. Toen werd er gezegd dat een Nee van een gemeente weinig invloed zou hebben op het besluit van de minister. Dan maar een Ja, was de gedachte.

In december is er echter een wetswijziging geweest. Daardoor krijgen gemeenten een grotere rol in het besluitvormingsproces rondom gasboringen. Volgens D66 Heerenveen is het daarom tijd om je als Heerenveense gemeenteraad uit te spreken tegen gasboringen onder het grondgebied van Heerenveen. Dit betreft ook de nieuwe plannen om vanuit Langezwaag een gasveldje onder Skoatterwâld aan te boren. D66 Heerenveen dient om die reden een motie in die het college oproept alles op alles te zetten om nieuwe gaswinning onder Heerenveens grondgebied te voorkomen.

Het boren naar gas is een gepasseerd station. Het past niet bij de duurzaamheidsambities van een zichzelf respecterende gemeente als Heerenveen. Het past niet bij een gemeente die zegt er voor haar inwoners te zijn. Persbericht D66 Heerenveen