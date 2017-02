Fries Kampioen Dressuur met 2 pony’s!

SNEEK: Tjongerruiter Nienke Wulff werd afgelopen weekend in Sneek met 2 pony’s Fries Kampioen Dressuur. Op zaterdag verscheen zij met haar palomino ruin Yellow Boy in de ring en werd overtuigend Fries Kampioen in de klasse Z1. Een dag later liet ze met Don Diablo een ijzersterke proef zien en werd daarmee ook in de klasse M2 Kampioen van Friesland.

Komt haar naam u bekend voor? Dat kan: Nienke (14 jaar) heeft inmiddels 10 Friese Kampioenstitels op haar naam staan. Ze mag Friesland op 4 en 11 maart vertegenwoordigen tijdens het NK in Ermelo.