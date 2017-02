GroenLeven nu ook sponsor van VV Heerenveen

HEERENVEEN: ‘Dat we naast sc Heerenveen nu ook sponsor worden van VV Heerenveen is niet meer dan een logische stap. VV Heerenveen is de stamclub van sc Heerenveen, ze delen het sportcomplex Skoatterwâld, hebben veel energie en een groot aantal leden, waaronder veel jeugd, die mooie prestaties leveren. Daarom passen we goed bij elkaar,’ aldus Sytse Bouwer, directeur van GroenLeven. ‘Het is misschien een cliché maar het is wel waar: de jeugd heeft de toekomst. VV Heerenveen en sc Heerenveen werken nauw samen binnen het Sportief Partnership. En het zijn de mensen die in de toekomst verder aan duurzaamheid gaan bouwen. Daar kunnen en willen we niet omheen. Het gaat een mooie samenwerking worden tussen VV Heerenveen en GroenLeven.’

‘Hoe GroenLeven ooit begonnen is? Het lijkt een beetje op een spannend jongensboek. Samen met Hans van den Brug en onze eigen partners wilden we iets nieuws op gaan pikken. Dat was in 2012. Al snel kwamen we uit op zonnepanelen. Omdat ze echt iets toevoegen, schone energie opwekken en daarmee concreet bijdragen aan een schonere, duurzame wereld. Ons businessmodel is het bekende People Planet Profit. Daar hebben we nog een vierde P aan toegevoegd namelijk Plezier. Wat mij meeste plezier geeft? Een volledig traject doorlopen, van eerste idee tot oplevering. Wat we samen met VV Heerenveen gaan doen is best bijzonder. Bij het eerste team staan we voorop het shirt. Bij alle andere teams is de voorkant van het shirt beschikbaar voor andere sponsoren. Zo krijg je een nog groter gemeenschapsgevoel en genereer je meer inkomsten voor VV Heerenveen.’

Henricjan Wind, voorzitter van VV Heerenveen, vult aan: ‘We zijn zeer blij met GroenLeven als nieuwe sponsor van onze club. GroenLeven staat voor duurzaamheid. VV Heerenveen heeft als voetbalvereniging een sportieve en maatschappelijke functie. Tel dat bij elkaar op en je hebt een fantastische, inspirerende combinatie. Mooi ook dat er nu één lijn is getrokken en dat GroenLeven nu sponsor is van zowel sc Heerenveen als VV Heerenveen en daarmee de breedtesport ondersteunt. GroenLeven sponsort met ingang van het volgend seizoen alle nieuwe wedstrijdkleding van de hele vereniging, van de jongste jeugd tot aan de senioren. Daarmee zijn we enorm geholpen. GroenLeven is toekomstgericht. Dat zijn wij als VV Heerenveen ook. Het voelt goed om zo met elkaar verbonden te zijn en samen te werken aan een mooie, leefbare club en wereld.’