Hennepkwekerij aan de Oostvierdeparten in Noordwolde gesloten

Noordwolde: Op last van de burgemeester Van Klaveren van Weststellingwerf is op 13 februari een pand aan de Oostvierdeparten in Noordwolde gesloten. In dit pand is recentelijk een hennepkwekerij aangetroffen. De sluiting geldt voor een periode van 6 weken.

Levensgevaarlijke situaties

In Weststellingwerf werken politie, brandweer, gemeente en andere partijen actief samen bij de aanpak van hennepkwekerijen. En niet zonder resultaat! In Weststellingwerf zijn sinds vorig jaar al meerdere kwekerijen ontmanteld in woningen. Burgemeester Van Klaveren: “Tegen deze illegale hennepkwekerijen treden wij hard op. Veelal is sprake van brandgevaarlijke situaties en vaak tappen hennepkwekerijen illegaal energie af. Jaarlijks ontstaan 700 woningbranden door hennepkwekerijen. Daarom gaan we na het aantreffen van een hennepkwekerij snel over tot sluiting van het pand.”

Sluiting

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepkwekerij een woning of (bedrijfs)pand tijdelijk sluiten op grond van de Opiumwet. Door sluiting van het pand wordt niet alleen de illegale en gevaarlijke situatie weggenomen. Het voorkomt ook herhaling. De (straf)maatregelen van politie, brandweer, gemeente en andere partijen leiden tot een strafblad, hoge financiële claims en soms beslaglegging op persoonlijke eigendommen. De gevolgen voor de hennepkweker (en eventueel zijn gezin) zijn groot.

Oproep

Burgemeester Van Klaveren van Weststellingwerf roept verhuurders van panden op om een oogje in het zeil te houden en te letten op de aanwezigheid van kwekerijen. Naast alle gevaren voor omwonenden kan een pand dus gesloten worden. In veel gevallen mag de eigenaar dan de schade betalen van de herstelwerkzaamheden