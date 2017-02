Jeroen Piek verovert plek in bobteam

HEERENVEEN – Jeroen Piek (26) heeft na zeer succesvolle testdagen een plek weten te veroveren in het bobteam van Ivo de Bruin. Door de prestatie mag de inwoner van Heerenveen dit seizoen deelnemen aan de Wereld Kampioenschappen in Königssee. Ondertussen tikt de klok voor zijn crowdfunding campagne op het platform Wijzijnsport.nl door. Met nog een kleine twee weken te gaan, is de helft van het beoogde bedrag van zevenduizend euro behaald.

Met het geld kan Piek een jaar topsport bedrijven. Samen met het team van Ivo de Bruin wil hij zich plaatsen voor de winterspelen van 2018 in Pyeongchang. De crowdfunding campagne is in volle gang en heeft tot nu toe ruim vierduizend euro opgeleverd. Piek heeft tot en met zaterdag 25 februari de tijd om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen.

Dat de inwoner van Heerenveen inmiddels op een topniveau zit, liet hij afgelopen week bij de testdagen in Harderwijk zien. Hier hoopte Ivo de Bruin de beste mensen te vinden, die zijn bobteam completeren. Piek toonde aan dat de piloot van het Nederlandse team niet om hem heen kan. Door de prestatie mag hij met De Bruin in de tweemansbob starten tijdens het Wereld Kampioenschap dat op 18 en 19 februari in het Duitse Königssee plaatsvindt. Een week later vindt het WK voor de viermansbob plaats, waar hij eventueel ook aan deel mag nemen. ,,Met de duwtest in Harderwijk kon ik kijken waar ik op dit moment sta. Dat was het doel. Het gevoel was meteen goed, één van mijn beste duwtesten ooit. Als de bond me dan belt met het bericht dat ik mee mag naar het WK is natuurlijk fantastisch”, aldus Piek.

Door het veroveren van een plekje in Bobteam De Bruin wordt het belang van de crowdfunding campagne nog groter. Aangezien de Olympische sportbond NOC*NCF de bobsport niet meer ondersteunt, moeten er andere financiële bronnen worden aangesproken. Het einde van de campagne op WijzijnSport.nl nadert en het doel van zevenduizend euro is nog niet bereikt.

Piek zijn sportieve droom is om ooit op het Olympisch toneel te acteren. Hij plaatste zich in 2013 met de viermansbob van piloot Edwin van Calker voor de Spelen van Sochi, maar viel af bij een laatste test. De teleurstelling was zo groot, dat de sporter uit Heerenveen ernstig depressief werd en op enig moment het leven zelfs niet meer zag zitten. Uiteindelijk is Piek uit het diepe dal gekropen. Een sportief succesvol 2016 heeft hem doen besluiten om nog één keer een poging te doen om zijn droom na te jagen. ,,Uiteindelijk is mijn missie ook om te laten zien dat je vanuit een diep dal in staat kunt zijn om boven jezelf uit te stijgen. Ik hoop mensen te inspireren om hun dromen na te jagen”, aldus Jeroen Piek.