SIOS kan goede reeks niet door zetten

Na een goede reeks van de equipe van Jan Tuttel liet SIOS zich zondag verrassen door DIO in Oosterwolde. Dio staat onderaan samen met Vitesse uit Beilen en zal alle zeilen bij

zetten om in deze klasse te blijven. Dit zag je ook terug in het spelbeeld. DIO was veel gretiger en SIOS liet zich het kaas van het brood eten. Ook de scherpte miste bij SIOS. Dit

resulteerde zich in een pauzestand van 12-5.

SIOS kon beginnen met een inhaalslag maar DIO wist de voorsprong te behouden. Coach Jan Tuttel probeerde het tij nog te keren met de meegebrachte wissels maar SIOS kwam niet dichterbij dan 6 doelpunten verschil. Bij de stand van 24-16 floot scheidsrechter dhr T.J Kootstra voor het einde van de wedstrijd.