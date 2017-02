SINT NICOLAASGA – Wilhelmina oord in Sint Nicolaasga krijgt een nieuwe bestemming. Albert Oosting en Ben Okkema hebben de handen ineen geslagen om van het van oorsprong zorgcentrum, nieuw leven in te blazen. De planning voor oplevering is eind 2017.

Oosting is onder andere de oprichter van Bos- en Meerzicht in Oudemirdum en het Huys Ter Swaach in Beetsterzwaag. Eigenlijk was de zestigplusser gestopt met werken, maar dat beviel hem slecht. ,,Werken is een vervulling van het leven’’, vertelt hij. ,,Ik miste het en wilde graag weer ondernemen, maar dit keer niet alleen.’’ Ben Okkema bleek de juiste persoon op het juiste moment te zijn.

De heren willen met Wilhelmina oord een ‘andere noot kraken’. Wilhelmina oord kent straks een aantal vaste bewoners, maar biedt ook plaats aan mensen die pre- en postoperatieve zorg nodig hebben of moeten revalideren en er komen kamers voor echtparen. ,,Zorg is een noodzakelijk kwaad’’, zegt Okkema. ,,Daarom is het belangrijk dat mensen iets te kiezen hebben. Je wil het ouder worden vieren en er niet om moeten treuren.’’ Oosting vult aan: ,,Mensen hebben, als ze ouder worden, maar te gaan waar ze naartoe gestuurd worden. De regie houden is voor hen heel belangrijk.’’

Het landgoed moet ook een adempauze bieden voor mantelzorgers. Door een tijdelijke plek te bieden aan de partner of ouder, kan de mantelzorger een paar dagen of weken opladen. ,,Hier rust een groot taboe op’’, gaat Oosting verder. ,,Een mantelzorger gaat vaak door tot hij of zij niet meer kan. Als de oudere dan uiteindelijk naar een verzorgingstehuis moet, creëert dat vaak een enorm schuldgevoel bij zowel de mantelzorger als degene die verzorgd wordt. Om dat te voorkomen, hebben wij tijdelijke plekken zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Dit is veel werkbaarder voor beide partijen.’’

Volgens Oosting en Okkema zijn er talloze andere vormen van zorg waar nog onvoldoende aansluiting voor is. Mensen staat te vaak in de ‘nee-stand volgens hen. Zij willen niet acteren op de standaard zorgindicatie. Het duo ziet kansen, juist omdat ze met z’n tweeën zijn. ,,De man of vrouw in zijn of haar kwetsbaarheid komt eerst’’, vertelt Okkema. ,,Als zorginstelling heb je hier voor te zorgen. En het kan altijd anders en zeker beter.’’

De eerste mogelijke bewoners hebben zich al aangemeld, maar er is nog niets vastgelegd. Het is de bedoeling dat Wilhelmina oord in al haar oude glorie eind dit jaar open gaat en plaats biedt aan 26 tot 28 (tijdelijke) bewoners. Het landgoed blijft toegankelijk voor publiek.