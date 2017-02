Agenten niet veroordeeld na gebruik dienstwapen

Bewuste stap naar voren

Oscar Dros: ‘Vanzelfsprekend heeft de rechtbank een onafhankelijke rol. We zijn enorm blij met deze uitspraak. Deze zaak trok een zware wissel op de agenten en hun familie. Om de burger te beschermen of de wet te handhaven mogen en moeten politiemensen in sommige situaties geweld gebruiken. Agenten zetten iedere dag hun vakmanschap in voor een veiliger Nederland. Zij zetten een bewuste stap naar voren, daar waar anderen een stap terug doen. Deze uitspraak raakt alle politiemensen in Nederland die zich inzetten voor meer veiligheid. De organisatie blijft de betreffende medewerkers en hun gezin dan ook steunen waar mogelijk.’

Artikel 12-procedure

Direct na het incident heeft de politie de keuze gemaakt om een eigen oriënterend onderzoek te starten. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie heeft dit onderzoek ingesteld in afstemming met het Openbaar Ministerie (OM). Agenten leggen altijd verantwoording af over het door hen gebruikte geweld. Het OM besloot destijds de agenten niet te vervolgen. Daarop startte de bestuurder een artikel 12-procedure. Het Hof besloot dat deze zaak voor de rechter gebracht moest worden. De agenten stonden begin dit jaar voor de rechtbank in Leeuwarden. Het OM eiste ontslag van rechtsvervolging en vindt dat de agenten niet strafbaar zijn. De officier gaf aan dat de agenten geen andere keus hadden dan te schieten. In het Direct na het incident heeft de politie de keuze gemaakt om een eigen oriënterend onderzoek te starten. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie heeft dit onderzoek ingesteld in afstemming met het Openbaar Ministerie (OM). Agenten leggen altijd verantwoording af over het door hen gebruikte geweld. Het OM besloot destijds de agenten niet te vervolgen. Daarop startte de bestuurder een artikel 12-procedure. Het Hof besloot dat deze zaak voor de rechter gebracht moest worden. De agenten stonden begin dit jaar voor de rechtbank in Leeuwarden. Het OM eiste ontslag van rechtsvervolging en vindt dat de agenten niet strafbaar zijn. De officier gaf aan dat de agenten geen andere keus hadden dan te schieten. In het nieuwsbericht op de website van de politie is op 6 juli 2013 melding gemaakt van het incident.

Oriënterend politieonderzoek

Het OM concludeerde eerder na zorgvuldig onderzoek dat er geen vervolging zou plaatsvinden. Oscar Dros: ‘Op basis van het oriënterende politieonderzoek en de conclusie van het Openbaar Ministerie is destijds al beoordeeld, toen nog niet bekend was dat de zaak onder de rechter zou komen, dat dit alles geen gevolgen zou hebben voor de rechtspositie van de collega’s. Wij hebben het dossier beoordeeld. De agenten hebben op dat moment een afweging gemaakt. Er is geen sprake van plichtsverzuim wat een disciplinaire straf rechtvaardigt. Agenten worden getraind om in al deze situaties geweldsmiddelen te gebruiken. Politiemensen leren van gebruikt geweld, ook van dit incident. Zo is onder meer een video gemaakt voor de Integrale Beroepsvaardigheid Training (IBT). Daarin worden de risico’s behandeld van het schieten op rijdende auto’s tijdens achtervolgingen.’