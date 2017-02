CDA geschokt: ‘Vermillion wint al twee jaar gas onder Skoatterwâld’

HEERENVEEN – Met verbazing heeft CDA Heerenveen kennisgenomen van de antwoorden op de vragen over de gaswinning onder de wijk Skoatterwâld. Vermillion blijkt dat namelijk al sinds februari 2015 doen.

Raadslid Hedwich Rinkes (CDA) stelde maandagavond tijdens de raadsvergadering vragen over de gaswinning naar aanleiding van de onrust, die is ontstaan in Skoatterwâld. Doel was om opheldering te krijgen over de plannen. Wethouder Siebren Siebenga gaf tekst en uitleg over de huidige situatie. Uit de antwoorden blijkt dat het niet gaat om een voornemen tot, maar dat er al sinds februari 2015 gas wordt gewonnen. De gemeente is hier niet van op de hoogte gesteld. Een nulmeting voor de woningen, die recentelijk verplicht is, is feitelijk niet meer mogelijk.

,,Heftig. Ik schrik hier enorm van”, reageert CDA’er Hedwich Rinkes, ,,Het is een erg kwalijke zaak. Feitelijk is Vermillion niet verplicht om Heerenveen van de winning op de hoogte te stellen, omdat zij boort vanuit de buurgemeente. Het bedrijf had dit echter bespreekbaar moet maken. Het vertrouwen in Vermillion is absoluut niet verbeterd. Dit is een ondermijning van de positie van ons als gemeente.”

Rinkes heeft de wethouder verzocht om de minister om opheldering te vragen over de huidige situatie. Siebenga heeft dit toegezegd.