KV SCO verlengt samenwerking met Frieswijk en Kraan

Ook in het seizoen 2017-2018 zal de selectie van kv SCO onder leiding staan van Aegle Frieswijk, hij zal daarin geassisteerd worden door Nico Kraan.

Frieswijk is sinds het seizoen 2014-2015 hoofdtrainer van de korfbalvereniging uit Oldeholtpade, Kraan is actief als assistent sinds 2015-2016. Momenteel staat het vlaggenschip op een 4e plaats in de hoofdklasse, zowel Frieswijk/Kraan als het Bestuur van kv SCO spreken de verwachting uit volgend seizoen de laatste stap te zetten richting de top van de hoofdklasse.

De komende periode gebruikt worden om de staf voor het volgende seizoen verder te complementeren.”

Foto PEEM Media